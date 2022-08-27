Украина получит подводные дроны от Великобритании

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Минобороны Великобритании передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Всего в Киев отправят шесть автономных поисковых машин. Три из них будут переданы со склада, а еще три закупят у компаний военпрома.

В военном ведомстве добавили, что десятки солдат ВСУ пройдут трехнедельное обучение британских инструкторов для обретения навыков по управлению БПЛА.

Легкий автономный дрон предназначен для использования в мелководных прибрежных условиях, эффективно работает на глубине до 100 метров для обнаружения, определения местоположения и идентификации мин с использованием набора датчиков, чтобы ВМС Украины могли их уничтожить, — говорится в пресс-релизе министерства.

Представители Минобороны Соединенного Королевства объяснили отправку дронов на Украину тем, что Россия «использует продовольствие в качестве оружия». В министерстве считают, что РФ уничтожает украинское зерно путем блокировки черноморских портов Украины.

Нельзя допустить, чтобы циничные попытки России удержать мировые запасы продовольствия ради выкупа увенчались успехом, — заявил глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес.

Ранее стало известно, что Минобороны Великобритании испытывает нехватку переводчиков для обучения украинских солдат. Военное ведомство разместило в соцсетях объявление о наборе украиноговорящих специалистов.