Украина получит первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer в феврале

https://static.news.ru/photo/6b26cf8e-62fc-11eb-9b19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первые дозы вакцины против COVID-19 производства Pfizer Украина получит в середине февраля в рамках инициативы COVAX, следует из сообщения пресс-службы Минздрава страны.

Речь идёт о 117 тысячах доз препарата.

Для начала первой волны вакцинации уже подтверждены поставки 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer. Поставка вакцин в Украине начнётся уже в середине февраля, — говорится в сообщении ведомства, передаёт ТАСС.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создавший препарат «Спутник V», разработает новую вакцину от коронавируса. Помимо этого, там намерены создать ещё два препарата для профилактики и лечения инфекции.