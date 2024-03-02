Украина получит партию боеприпасов по инициативе Чехии Минобороны Чехии анонсировало отправку Украине первой партии боеприпасов

Фото: МО Украины

Украина в скором времени получит первую партию артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах, сообщил Bloomberg представитель Министерства обороны Чехии Ян Йиреш. По его словам, другие европейские страны приняли участие в инициативе, однако он не уточнил, кто будет финансировать закупки и из чьих запасов планируется взять боеприпасы.

В ближайшие недели Украина получит первую партию боеприпасов, — сказал Ян Йиреш.

Ранее Чехия нашла возможность получить за рубежом сотни тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть поставлены Украине в течение нескольких недель при необходимом финансовом обеспечении со стороны партнеров. Президент страны Петр Павел добавил, что ситуацию на Украине в настоящий момент можно охарактеризовать как сложную: обстановка на поле боя значительно изменилась с прошлого года и она «нехорошая». Россия, заметил политик, научилась на ошибках, изменила тактику и перевела экономику на военный уровень.

До этого МИД Чехии предложил правительству продлить на неограниченный период действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в республике гражданам РФ и Белоруссии. Ограничение было введено после начала военных действий на Украине на период до конца марта этого года.