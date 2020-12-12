Украина получит от Всемирного банка $300 млн на борьбу с бедностью

https://static.news.ru/photo/f97ee080-3c7a-11eb-bdb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирный банк одобрил выделение Украине $300 млн на преодоление последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщается на странице представительства банка в Facebook.

Средства должны быть направлены на программу «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». Власти потратят эти деньги на социальное обеспечение малоимущих семей. В настоящее время из-за коронавирусной инфекции около 1 млн украинцев могут оказаться за чертой бедности. Всемирный банк в апреле выделил Киеву $150 млн на аналогичные цели.

Ранее депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) держит украинцев за «дешёвых развитых рабов». Парламентарий недоволен условиями помощи стране, он считает, что международные финансовые организации «убили экономику» Украины.

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш раскритиковала президента страны Владимира Зеленского за невыгодное сотрудничество с МВФ. Она считает, что организация своими действиями унижает Украину, чего никогда не было при других президентах страны. Политик напомнила, что МВФ и Всемирный банк в 2019 году обещали Киеву кредит на $10 млрд, а выделили только $2,1 млрд. Лукаш считает, что в сложившейся ситуации роль Зеленского является главной, писал NEWS.ru.