Украина получит от Латвии дроны на миллион евро Латвия заявила о планах отправить Украине дроны на миллион евро

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Латвия в ближайшее время собирается отправить на Украину первую партию дронов, сообщила премьер-министр республики Эвика Силиня. Балтийская страна уже работает над производством аппаратов, пишет РИА Новости.

И уже скоро мы планируем отправить первые дроны на миллион евро на Украину. Дроны проверены, наши украинские коллеги признали, что они хороши в бою, — отметила Силиня на пресс-конференции с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

По словам главы латвийского правительства, страна в общем собирается выделить на отправку ВСУ дронов €9 млн. Она также добавила, что республика планирует внести €10 млн в финансирование поставок боеприпасов, инициированное Чехией. В общей сложности Латвия в текущем году выделит на поддержку Украины 0,25% ВВП.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что помощь Украине хотят превратить из добровольной в обязательную для стран — членов НАТО. По словам главы ведомства, всех членов Альянса хотят «через жесткую палочную дисциплину» заставить подписаться под обязательным финансированием и предоставлением вооружения Киеву.