Украина получила от Европы €600 млн на борьбу с последствиями пандемии

https://static.news.ru/photo/026f76d0-3a20-11eb-adb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Tys/Global Look Press

Еврокомиссия выделила Украине €600 млн в качестве макрофинансовой помощи в рамках программы устранения последствий пандемии COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕК. По её данным, средства для сокращения экономических последствий коронавируса Украине уже переведены, передаёт ТАСС.

Европейская комиссия перевела Украине 600 млн евро в рамках европейской программы предоставления макрофинансовой помощи, — говорится в сообщении.

В августе стало известно, что Украина также получила помощь от США. Тогда Госдепартамент сообщил, что с начала пандемии коронавируса Вашингтон выделил Киеву $18,3 млн в виде медицинской и гуманитарной помощи.

Ранее NEWS.ru писал о том, что директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что вакцины от COVID-19 позволят прийти к «новой нормальности» только в сочетании с сохранением всех действующих мер по контролю над пандемией. По его словам, это единственное условие для нормализации жизни после эпидемии.