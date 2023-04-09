Украина получит новые системы ПВО Patriot Спикер ВС Украины: скоро в страну поступят системы ПВО Patriot и NASAMS

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Зенитный ракетный комплекс Patriot

Украина ожидает скорого поступления зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и NASAMS, которые используются в качестве средств ПВО. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат. Известно, что Patriot в декабре 2022 года вошли в пакет американской помощи Киеву.

Речь о тех системах, которые нам уже обещали предоставить, — NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, которые в ближайшее время должны прибыть на Украину, — сказал Игнат.

Помимо США о намерении передать Украине указанные комплексы сообщали Германия и Нидерланды. При этом в начале марта издание The Financial Times сообщало, что Киев, вероятно, уже получил одну из двух обещанных Западом установок Patriot. По данным СМИ, система пока не введена в эксплуатацию, ожидаются поставки еще ряда пусковых установок, которые предоставит Амстердам.

Кроме того, к октябре 2022 года о поставке Украине комплексов NASAMS сообщал генеральный директор компании-производителя Raytheon Technologies Грег Хайес.

Iris-T — ракеты класса «воздух — воздух» и «земля — воздух», используемые в самоходных установках. Эти системы Украине обещала поставить Германия.

В состав комплекса SAMP/T входят пусковые установки, машина управления огнём, радиолокационная станция, а также транспортно-заряжающая машина.

В начале апреля в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине крупную партию боеприпасов, вооружений и военной техники в рамках нового пакета помощи на сумму $2,6 млрд. Отмечается, что имущество на $500 млн выделяется из арсенала американских вооруженных сил, еще 2,1 миллиарда выделяется на новые закупки.