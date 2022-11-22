Украина получила помощь от ЕМ в размере €2,5 млрд

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Киев получил от Евросоюза второй транш макропомощи в размере €2,5 млрд, сообщил в своем Telegram-канале Минфин Украины. По словам главы ведомства Сергея Марченко, общая сумма помощи ЕС за период с 24 февраля по настоящее время составляет €6,7 млрд.

Украина получила €2,5 млрд макрофинансовой помощи ЕС, — говорится в сообщении Минфина.

Марченко отметил, что эти средства позволят Киеву обеспечить срочные расходы госбюджета, а также помогут поддержать экономическую стабильность в стране.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не сможет выделить Украине €3 млрд — треть средств, предусмотренных программой макрофинансовой помощи в €9 млрд, которую пообещала Киеву Еврокомиссия в мае. Замглавы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что €2,5 млрд станут последним траншем в текущем году. По данным европейских источников, оставшиеся €3 млрд ЕС не может выделить Украине из-за того, что странам сообщества не удалось договориться по поводу финансовых гарантий этого займа.