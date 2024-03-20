Украина получила первый транш от Евросоюза по программе в €50 млрд Боррель: ЕС перевел Украине первый транш в €1,5 млрд по программе в €50 млрд

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейский союз перевел Украине первый транш в размере €1,5 млрд по программе бюджетной поддержки в €50 млрд на ближайшие три года, сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина. По его словам, которые приводит ТАСС, доходы от замороженных российских активов в размере около €3 млрд в год должны дополнить €5 млрд, которые Евросоюз выделил на поставки вооружений Киеву.

Сегодня мы перевели первый транш в рамках украинского фонда — нашей программы поддержки Украины в €50 млрд, — заявил он.

В начале февраля агентство Bloomberg сообщило, что G7 и Евросоюз обсуждают возможность использования замороженных активов России в качестве залога для финансирования Украины. План предусматривает трату более $250 млрд активов российского ЦБ. По мнению членов организаций, любое урегулирование конфликта приведет к тому, что Россия возместит Украине ущерб, а в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам.

При этом экономист Алексей Бобровский ранее отметил, что замороженных активов Запада в России в полтора раза больше, чем российских, которые находятся в Европе. Эксперт уточнил, что если ЕС каким-либо образом начнет использовать замороженные российские средства, то Москва заберет ровно такую же сумму из европейских активов.