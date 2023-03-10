Украина получила первую систему Patriot из обещанных США и ФРГ

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Автомобили, оснащенные системой вооружения Patriot

Киев получил одну из двух систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ему пообещали Вашингтон и Берлин, сообщает Financial Times. В строй система пока не введена.

По сведениям издания, еще несколько систем Patriot Украине должны передать Нидерланды. Однако сроки поставки комплексов не называются. В феврале премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что ВСУ смогут получить Patriot не ранее чем через два месяца. Украинские солдаты должны пройти обучение работе с этими комплексами.

Несколькими днями ранее Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о прибытии на Украину переданных Варшавой систем Рatriot и танков Leopard.

Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин предположил, что Украине получит от Запада не только сами системы Patriot, но и их муляжи. Их присутствие заставит российские войска тратить боеприпасы впустую. В то же время эксперт отметил, что комплексы Patriot довольно уязвимые, поскольку из-за размеров их сложно спрятать в ангаре или на местности.