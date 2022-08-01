Украина получила немецкие РСЗО MARS-II Министр обороны Украины Резников сообщил, что Киев получил немецкие РСЗО MARS-II

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Украина получила от Германии реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS-II, сообщил министр обороны страны Алексей Резников в Twitter. Отмечается, что MARS-II представляют собой лицензионные копии американских систем М270.

На Украину прибыл третий брат семьи Long Hand — РСЗО Mars 2 из Германии. Спасибо ФРГ и лично моей коллеге [министру обороны] Кристине Ламбрехт за эти системы, — написал Резников.

MARS-II способен применять несколько типов боеприпасов. Их полный пакет составляет 12 единиц. Эта гусеничная машина может передвигаться с максимальной скоростью 50 километров в час.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о поставке Киеву трех комплексов реактивных систем залпового огня типа MARS-II немецкого производства. Берлин также передал ВСУ три самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Правительство Германии ранее одобрило продажу Украине 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000. Уточняется, что соответствующая заявка была подана немецкой машиностроительной компанией KMW в экономический центр, и уже через два дня было получено разрешение на производство. Бюджет на создание 100 танковых гаубиц оценивается в €1,7 млрд.