Украина получила на пробу первую партию ракет SCALP из Франции

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Франция передала Украине первую партию ракет класса «воздух-поверхность» большой дальности SCALP, сообщил в интервью украинскому изданию «Левый берег» посол страны в Париже Вадим Омельченко. Дипломат уточнил, что эта поставка является пробной и в дальнейшем передача вооружения продолжится.

Все ракеты SCALP, которые обещали передать французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была пробная. <...> SCALP будут, поставки продолжаются, — сообщил Омельченко.

Дипломат оценил темпы поставок ракет Украине как «очень хорошие».

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что ракеты SCALP и Storm Shadow не совместимы с истребителями F-16, поэтому Киев запросил у Вашингтона новый тип снарядов. Речь идет о крылатых JASSM.

Политолог Андрей Кошкин добавил, что SCALP имеют много общего с британскими ракетами Storm Shadow. По его словам, снаряды создавались на совместном англо-французском предприятии, поэтому их характеристики практически идентичны.

Ракеты SCALP представляют собой новое поколение, добавил эксперт. Их траекторию трудно предугадать.