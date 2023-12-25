Армия Украины получила машины нетрезвых водителей из Латвии Латвия передала армии Украины 271 машину, конфискованную у пьяных водителей

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Вооруженные силы Украины получили по меньшей мере 271 автомобиль, конфискованный латвийской полицией у нетрезвых водителей, сообщает издание Delfi. По его данным, машины также передают Национальной гвардии и Главному управлению разведки Украины. Автомобили доставляются в республику в рамках латвийского проекта, получившего название «Twitter-конвой».

Латвийское правительство получило право конфисковывать машины нетрезвых водителей в феврале 2023 года. Авторы данного закона подчеркнули, что он направлен на «поддержку гражданского населения Украины». Доставкой автомобилей украинским силовым структурам занимается активист из Латвии Рейнис Позняк. Всего был передан 271 автомобиль, общая стоимость машин оценивается в €903 тысячи. В ближайшее время Латвия планирует передать армии Украины еще 34 машины, конфискованные у нетрезвых водителей.

В ноябре правительство Латвии также приняло новые законы, позволяющие конфисковывать автомобили россиян, если они не прошли процедуру переоформления. Их также планируется передавать Украине. Министерство иностранных дел РФ рекомендовало гражданам отказаться от поездок в данную страну на личных машинах, чтобы избежать конфискации.