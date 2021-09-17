Украина «подставилась» из-за отсутствия контракта с «Газпромом»

Украина в настоящий момент оказалась в крайне невыгодном положении. Причиной тому стали отсутствие контракта с «Газпромом» и рекордные биржевые цены на газ. Об этом в эфире телеканала «Батькивщина» заявил депутат Верховной рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко.

Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что, в зависимости от температуры зимой, в декабре-январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объемов газа, — признал Кучеренко.

В этой ситуации Украине, по мнению парламентария, придётся поднять вопрос о заключении прямого контракта на поставки газа с «Газпромом» — к этому подтолкнёт сама жизнь.

Не исключаю, что нам действительно, когда будет дисбаланс, как ценовой, так и физически, придётся разговаривать о прямом контракте на поставки, — отметил депутат.

Кроме того, Кучеренко высказал 99-процентную уверенность в том, что Украина также столкнётся с проблемами в вопросе генерации электроэнергии. В этой связи стране придётся просить ещё и электроэнергию.

Знаете у кого? — задал риторический вопрос Кучеренко.

Ранее сообщалось также, что химическую промышленность Украины «убивают» высокие цены на газ. Украинский химпром в настоящее время теряет свою конкурентоспособность даже по сравнению с соседними Белоруссией и Молдавией.