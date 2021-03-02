Украина подсчитала потери от запуска «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/7428b1b6-1c89-11ea-ab5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Порядка 3 миллиардов долларов может потерять Украина после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Однако данный ущерб не является критичным. Об этом заявил бывший министр экономики страны, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

В интервью НСН Лановой отметил , что «эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза».

Там ничего не поймешь — где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно, — сообщил экс-министр.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что запуск «Северного потока — 2» принесёт ущерб экономике страны в размере около полутора миллиардов долларов в год — это будет связано с потерей ресурсов и рабочих мест.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина подготовилась к пуску газопровода «Северный поток — 2».