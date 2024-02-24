Украина подписала соглашение о безопасности с двумя странами Зеленский: Украина подписала соглашение о безопасности с Италией и Канадой

Фото: Nathan Denette/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Трюдо, Джорджа Мелони, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен и Александр Де Кроо

Украина подписала соглашение о безопасности с Италией и Канадой, сообщил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале. Соответствующее решение он назвал своевременным, добавив, что странам удалось заложить прочную основу для длительного партнерства. Зеленский также отметил, что, помимо прочего, удалось обсудить дальнейшую поддержку Киева.

Важным результатом сегодня стало подписание двустороннего соглашения о безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности между Украиной и Италией. <...> Сегодня Украина точно сильнее двух лет назад. Сегодня мы подписали еще одно соглашение о безопасности, которое укрепляет позиции нашего народа, и особенно наших воинов. Это мощное и своевременное решение, являющееся важным вкладом в усиление нашей устойчивости, — сообщил украинский президент.

Зеленский уточнил, что соглашение между Украиной и Канадой предусматривает выделение стране более 3 млрд канадских долларов. Он отметил, что именно Оттава поддерживает Киев с первых дней вооруженного конфликта.

Ранее стало известно, что лидер французского политического движения правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян поддержал стремление сенатора Алена Упера обратиться в Государственный совет по вопросу соглашения с Украиной. Политики желают оспорить этот документ.