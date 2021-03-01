Украина подготовилась к запуску "Северного потока — 2"

https://static.news.ru/photo/f32407b2-29be-11ea-9930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина подготовилась к пуску газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

В интервью изданию «Украинская неделя» Коболев подчеркнул , что Киев готов к подобному сценарию.

Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресуров и получать их по справедливой цене, — сказал глава «Нафтогаз Украины».

При этом он признал, что запуск газопровода может привести к потерей Украиной доходов от транзита, но заверил, что дефицита газа в стране не будет.

Коболев рассказал, что на рынке газа стране удаётся реэкспортировать сырьё из подземных хранилищ. Однако на рынке электроэнергии всё не столь гладко.

На рынке электроэнергии мы сейчас зависимы от импорта из Беларуси. Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения, — признал глава «Нафтогаза».

Ранее хорватский журналист заявил, что в том случае, если Германия откажется от проекта «Северный поток — 2», Россия воспримет этот шаг в качестве сигнала о необходимости дать жёсткий ответ. Об этом писал NEWS.ru.