Украина подготовила новый план сдерживания «российской агрессии»

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Украинские власти подготовили обновлённую стратегию внешнеполитической деятельности. Она включает в себя план сдерживания «агрессивной политики России». Правительство страны рекомендовало Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердить новую стратегию в нынешнем виде, передаёт РИА Новости.

В документе закрепляется стремление официального Киева к интеграции с Евросоюзом и НАТО. Кроме того, стратегия предполагает комплекс мер по обеспечению национальной безопасности на территории Черноморского и Балтийского регионов. Главной угрозой для Европы и Украины власти страны назвали политику Москвы.

Киев, согласно плану, собирается противостоять России и использовать против «агрессии» РФ только политико-дипломатические меры. Основные акценты в новой стратегии расставлены на активизации диалога с союзниками, которые будут должны поддерживать Украину на международном уровне.

Главными площадками для сдерживания Москвы руководство республики пожелало сделать «Крымскую платформу» и переговоры в «нормандском» формате.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Украины уверены, что между их страной и Россией с 2014 года идёт война. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведённого социологической службой Центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Текущий конфликт с Россией назвали войной 71% респондентов. На западе страны так считает 91% опрошенных, на востоке — 48%. С этим мнением солидарность выразили 85% людей, голосовавших за действующего президента Владимира Зеленского. Аналогичной позиции придерживаются 88% сторонников экс-главы государства Петра Порошенко и 76% избирателей Юлии Тимошенко.