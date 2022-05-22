На Украине запретили ввоз медпрепаратов из России и Белоруссии Рада приняла закон о запрете ввоза на Украину медпрепаратов из России и Белоруссии

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Верховной рады приняли закон, запрещающий ввоз на территорию Украины медицинских препаратов, произведенных в России и Белоруссии, сообщается в Telegram-канале «Слуги народа». Инициаторами законопроекта стали глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий и депутаты правящей партии.

Верховная рада во втором чтении приняла законопроект № 7313 о запрете ввоза медицинских препаратов, изготовленных на территории России и Белоруссии, — говорится в сообщении.

Ранее депутаты Рады утверждали, что на Украине уже действует запрет на ввоз медпрепаратов из РФ, однако на территорию страны еще могут попасть лекарства, изготовленные на российских предприятиях.

Ранее украинские парламентарии проголосовали за выход из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Это решение поддержали 274 парламентария из 450. Данный документ был принят в Душанбе в 2011 году.

Кроме того, депутаты ВР проголосовали за продление срока действия военного положения и мобилизации на территории Украины еще на три месяца, вплоть до 23 августа. Военное положение в стране ввели 24 февраля 2022 года в связи с началом спецоперации РФ.