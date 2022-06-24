Украина подала иск в ЕСПЧ против России Минюст Украины подал иск в ЕСПЧ против России

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Министерство юстиции Украины подало иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в сообщении ведомства.

В своём иске Украина обвиняет власти РФ в нарушении положений Европейской конвенции по правам человека в связи с военной операцией. Речь идет о праве на жизнь, о запрещении пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность, на уважение частной и семейной жизни, о свободе мысли, совести, религии и выражения мысли, свободе собраний и объединений и защите собственности.

В украинском правовом ведомстве указали. что речь идёт о событиях с 24 февраля по 7 апреля, когда произошёл «фактический вывод российских сухопутных войск из окрестностей Киева». Минюст подчёркивает, что также будут поданы дополнительные иски, связанные с действиями РФ после 7 апреля.

В рамках иска Украина требует полного вывода ВС РФ со своей территории и присуждение Киеву денежной компенсации.

Юрисдикция Европейского суда распространяется на все государства, входящие в Совет Европы. Россия не является членом Совета Европы с середины марта текущего года. В июне президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении Россией решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта.