Украина планирует построить на Азовском море базу ВМС за $20 млн

https://static.news.ru/photo/a344d36e-7c0e-11ea-a14f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ВМС ЗС України/facebook.com

Власти Украины сообщили о планах построить в течение двух лет базу военно-морских сил на Азовском море.

Соответствующий проект был представлен президенту Украины Владимиру Зеленскому. Согласно документу, общий бюджет работ по созданию базы составит около $20,2 млн. На неё планируется перевести базу «Восток», которая сейчас дислоцируется в «Николаеве», передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» успешно поразила морскую цель с расстояния 75 километров. Испытательные стрельбы состоялись на полигоне вооружённых сил Украины «Алибей» в Одесской области.