Украина перешла на физический реверс газа из Словакии и Польши

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина из-за дефицита на газовом рынке Европы с 28 июля вынуждена перейти на физический реверс газа из Словакии и Польши. Скорее всего, «Нафтогаз Украина» не смогла найти контрагентов для реализации виртуального реверса, считает «Коммерсант».

Однако объёмы импорта крайне невелики и вряд ли повлияют на подготовку страны к отопительному сезону. Успешность подготовки будет зависеть от динамики собственной добычи газа. Согласно данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, поставки Украине ожидаются в 0,53 млн кубометров в сутки.

До этого момента «Нафтогаз» закупал российский газ по виртуальному реверсу из Словакии и Венгрии. Последние продавали газ украинской компании, которая могла отбирать его из транзитного потока на территории страны, не дожидаясь, пока тот пересечёт границу. Однако из Словакии виртуальный реверс прекратился, а из Венгрии — значительно снизился.

Самым крупным внешним поставщиком газа для Украины выступает Польша, поставляя по физическому перетоку 2,7 млн кубометров в сутки. Поставки по виртуальному реверсу также стали невозможны, поскольку Варшава прекратила покупать газ у России, отказавшись платить в рублях.

К вопросу физической нехватки газа у украинской компании добавились проблемы с финансами. Пару дней назад «Нафтогаз» сообщил о дефолте по евробондам после того, как держатели не согласились на двухлетнюю отсрочку по выплатам.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что республика намерена попросить США начать поставки сжиженного газа по ленд-лизу. По его словам, американская помощь должна помочь стране пережить отопительный сезон.