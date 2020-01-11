Украинская прокуратура переквалифицировала дело о крушении лайнера «МАУ» над Тегераном. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Следствие будет продолжать работу по статьям УК, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолёта. Досудебным расследованием займётся Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.
11 января, в субботу, Вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно, он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы, писал NEWS.ru.
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