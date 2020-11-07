Украина ожидает от ОБСЕ согласованный план урегулирования в Донбассе

https://static.news.ru/photo/370de47e-21b8-11eb-ad8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинские власти передали ОБСЕ свой вариант плана урегулирования конфликта в Донбассе и ожидают от организации согласованный с другими переговорщиками контактной группы единый документ, сообщил глава делегации Украины в контактной группе Леонид Кравчук.

Он напомнил, что 5 ноября передал «План совместных шагов» спецпредставителю главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау, которая должна была предоставить документ России и другим участникам Трёхсторонней контактной группы.

Думаю, что если не прямо, то через российскую делегацию он передан и представителям ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР) — прим. NEWS.ru), — отметил Кравчук.

По его словам, ОБСЕ разработает план с учётом позиций всех сторон — посол по политическим вопросам в системе Минских соглашений Пьер Морель по поручению Грау объединит все предложения в один документ, который будет обсуждаться 10 ноября, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина разработала план действий относительно Донбасса. Документ обсудят во время следующих переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в регионе 10 ноября. План в том числе содержит предложения, касающиеся условий проведения выборов в Донбассе, а также создания там свободной экономической зоны.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана.