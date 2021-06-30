Глава МИД Украины ответил на высказывание Путина об «одном народе»

Русские и украинцы — это два разных народа, которые могли бы жить в духе добрососедства, если бы не действия Москвы. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина во время прямой линии.

Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Кулеба не согласился с этой формулировкой.

Украинцы и русские — два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и русскими несёт Владимир Путин, который развязал агрессию, — написал министр иностранных дел Украины.

Ранее Путин подчеркнул, что официальный Киев сегодня явно недружественно относится к Москве. Политик также прокомментировал украинский законопроект, в котором русские не указаны как коренной народ. По его словам, это уму непостижимо.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект «О коренных народах Украины». Русские в этот перечень включены не были. Документ определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный.