Украина ответила на отказ Китая участвовать в мирном саммите без России Украина пригласила Китай в Швейцарию отказа КНР от мирного саммита без РФ

Украина пригласила представителей Китая на швейцарский саммит по «формуле мира» от президента страны Владимира Зеленского после того, как КНР отказалась в нем участвовать из-за отсутствия России. МИД Украины опубликовал заявление, в котором призвал все страны, искренне стремящиеся к восстановлению мира, работать вместе.

Участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы внести практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности, — следует из документа.

Украинская сторона добавила, что участие в саммите стало бы важным сигналом о «сбалансированной позиции» КНР после ее четырех саммитов с Россией на уровне лидеров. Именно Украина, на территории которой идут бои, должна определять, каким будет мир, подчеркнули в Киеве.

Ранее директор Женевского центра политики безопасности (GCSP), швейцарский эксперт Томас Гремингер заявил, что конференция по Украине в Швейцарии в июне не должна стать антироссийским мероприятием. По его словам, чтобы говорить об успехе, необходимо достичь трех целей, в том числе определить следующие шаги для завершения конфликта между Киевом и Москвой.