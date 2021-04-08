Украинские власти ответили Козаку на слова о защите жителей Донбасса

https://static.news.ru/photo/91f2a1c2-9887-11eb-b0c7-96000091f725_660.jpg Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал слова заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака, который заявил, что Россия готова «встать на защиту» жителей Донбасса.

Чиновник считает, что представитель РФ своими словам оказывает давление на страны «нормандской четвёрки» (Германия, Франция, Украина и Россия), а также на другие государства, которые поддерживают территориальную целостность Украины.

А если уж в Москве продолжат упоминать трагедию в Сребренице («Резня в Сребренице» — убийство нескольких тысяч боснийских мусульман в 1995 году. — NEWS.ru), то не лишним будет всякий раз уточнять, почему же Россия блокировала с помощью своего права вето в Совбезе ООН соответствующую резолюцию, в которой убийство людей в Сребренице классифицировалось как геноцид, — подчеркнул он.

Подоляк отметил, что Киев не заинтересован в эскалации, но украинская армия готова к любому развитию событий, передаёт «Укринформ».

Накануне Козак заявил, что Россия, если её вынудят, способна защитить жителей Донбасса. Он сказал, что РФ встанет на защиту, если в регионе будет «как говорит наш президент [Владимир Путин], устроена Сребреница». По его словам, действия Украины — лишь имитация военной угрозы и на самом деле Киев не собирается развязывать полномасштабный конфликт.

Он также призвал не переоценивать влияние США на обстановку на юго-востоке Украины. Политик считает, что вряд ли Вашингтон подталкивает президента Украины Владимира Зеленского «начать перестрелку с представителями Донбасса», писал NEWS.ru.