Украина отвергла причастность к убийству военкора Татарского Подоляк после убийства Татарского: в России «пауки едят друг друга в банке»

Фото: РИА Новости

На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что в России началась внутриполитическая борьба террористическими методами. Так он отреагировал в Twitter после того, как в Петербурге был убит военный корреспондент Владлен Татарский.

Начинается в РФ... Пауки едят друг друга в банке. <...> Необратимые процессы и беды 2.0 ждут РФ. Пока будем смотреть, — написал он.

При взрыве в петербургском кафе на Университетской набережной пострадали 25 человек, 19 находятся в больнице.

Telegram-канал Mash сообщал, что бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую подарила Татарскому. Как заявил источник РИА Новости, перед тем как зрительница подарила бюст Татарскому, его осмотрели. Кроме этого, он подчеркнул, что девушку знали.

В Санкт-Петербург отправились сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России. Они должны будут помочь ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установить и задержать причастных к организации взрыва в кафе.