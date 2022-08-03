Украина отозвала своих военнослужащих из Косово

Фото: Madeleine Kelly/Global Look Press

Солдат ВС Украины

Украина временно отзывает своих миротворцев от участия в миссии KFOR (Международная миссия под эгидой НАТО в Косово и Метохии), сообщили в командовании Объединенных сил ВСУ, передает «РБК-Украина». Отмечается, что в настоящее время военнослужащие возвращаются на родину согласно указу президента от 7 марта 2022 года № 114 «Об отзыве национального контингента и национального персонала, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности».

Отмечается, что к миссии в Косово были привлечены 40 бойцов ВСУ.

Украина отзывает своих граждан из Косово, которые принимали участие в миротворческой миссии. Речь идет о KFOR, — говорится в сообщении.

В последних числах июля в Косово обострилась ситуация из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. В непризнанной республике назвали эти меры ответом на действия Белграда, который не признает выданные Косово удостоверения.

В результате у погранпереходов с обеих сторон от границы начали собираться протестующие, зазвучали выстрелы, сработали сирены. Президент Сербии Александр Вучич объявил, что в Косово собираются начать операцию против косовских сербов.

Приштина в итоге приняла решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.