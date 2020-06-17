Украина открыла пешеходную границу с Россией

Правительство Украины приняло решение о частичном открытии пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией и Белоруссией. Это стало итогом заседания кабмина.
Люди смогут пересечь границы на КПП Дольск и Вильча,
Как писал NEWS.ru, по данным Минздрава Украины, десять областей страны и Киев пока не готовы к очередному этапу ослабления карантина. В этих регионах превышен порог заболеваемости COVID-19.
В списке, помимо столицы, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черниговская и Черновицкая области.
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