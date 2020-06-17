Украина открыла пешеходную границу с Россией

https://static.news.ru/photo/da32ba06-b095-11ea-8a1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jia Yuchen/Global Look Press

Правительство Украины приняло решение о частичном открытии пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией и Белоруссией. Это стало итогом заседания кабмина.

Люди смогут пересечь границы на КПП Дольск и Вильча, передаёт «Интерфакс». Министр внутренних дел страны Арсен Аваков отметил, что страна постепенно ослабляет карантин и решение об открытии переходов стало частью этих мероприятий.

Как писал NEWS.ru, по данным Минздрава Украины, десять областей страны и Киев пока не готовы к очередному этапу ослабления карантина. В этих регионах превышен порог заболеваемости COVID-19.

В списке, помимо столицы, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черниговская и Черновицкая области.