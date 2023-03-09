Украина открестилась от участия в подготовке терактов в Приднестровье СБУ назвала обвинения в подготовке теракта против властей Приднестровья провокацией

Фото: Министерства обороны Украины

Служба безопасности Украины назвала провокацией обвинения в подготовке теракта на территории Приднестровской Молдавской Республики. В сообщении ведомства в Telegram также отмечается, что все заявления властей Приднестровья «срежиссированы в Кремле».

Любые заявления представителей так называемого министерства государственной безопасности «фейковой» Приднестровской Народной Республики относительно участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле. Поэтому Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез бессмыслицы, — говорится в заявлении.

9 марта Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики сообщило, что в регионе предотвращено покушение на лидера республики Вадима Красносельского и других представителей правительства. Подозреваемые задержаны и дают показания.

Председатель Следственного комитета Приднестровья Вячеслав Брынзарь уточнил, что правоохранители задержали двух подозреваемых в подготовке теракта. По его сведениям, один из них полгода следил за руководителями непризнанной республики и их семьями. Брынзарь отметил, что теракт планировался по заказу Службы безопасности Украины (СБУ).