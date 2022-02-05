Украина отключится на 72 часа от энергосистем России и Белоруссии

Украина в конце февраля собирается на 72 часа отключиться от энергетических систем России и Белоруссии, чтобы протестировать работу в изолированном режиме, сообщает издание Welt am Sonntag. В начале следующего года Киев планирует подключение к западноевропейской энергосистеме.

Тестовое отключение пройдёт с 24 по 26 февраля и будет длиться 72 часа, после чего Украина снова подключится к энергосистемам РФ и Белоруссии. Летом состоится ещё одно тестирование. В 2023 году Киев присоединится к западноевропейской энергетической системе.

Представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн положительно высказался об этом шаге украинских властей. Он считает, что таким образом Украина заявляет о намерении быть связанной с Евросоюзом.

Очень надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдёт в этом году, — сказал Хохштейн.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из Европейского союза.

Позднее, в октябре 2021 года, глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что Россия готова к десинхронизации энергетической системы с Украиной после 2023 года, но не исключает поставок в будущем. В этом отношении многое будет зависеть от коммерческих условий, на которых энергопоставки будут производиться.

По словам Шульгинова, Украина начнёт отсоединяться от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году, чтобы в 2023-м переключиться на поставки из стран Евросоюза. Однако если Украина столкнётся с дефицитом мощности энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, Москва готова помочь ей с поставками. При этом многое будет зависеть от коммерческих условий, на которых они будут проходить.