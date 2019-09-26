https://static.news.ru/photo/8659f5d4-952f-11e9-8c0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В соглашении об ассоциации с Евросоюзом перспективы закрепления членства Украины в Содружестве пока нет. Такую позицию высказал замглавы правительства страны Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что не намерен «идти в этот очередной тупик с перспективой членства», так как знает позицию «ряда стран ЕС» о подобных перспективах.

Я не вижу сейчас возможности, чтобы ЕС дал нам конкретную фразу о перспективе членства, но вижу возможность привязать нас друг к другу ещё крепче, — сказал Кулеба в интервью « Европейской правде ».

После этого, выразил надежду он, Евросоюзу «будет гораздо легче принимать решение о членстве Украины».

При этом, по мнению вице-премьера, если политикам Украины «хватит сил и здравого смысла» выполнить соглашение об ассоциации в нынешней редакции, то страна приблизится к членству «так близко, насколько это вообще возможно».

Устанавливать конкретные сроки для этого неразумно, подчеркнул Кулеба, так как любой из них в отрыве от реальных чётких перспектив — не что иное как обман людей. Это, заявил он, очень похоже на советскую модель, когда населению называли конкретные сроки строительства развитого социализма. Замглавы кабмина отметил, что по такому пути иди не намерен, так как «против строительства коммунизма».

Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году. Документ предусматривает создание зоны свободной торговли между страной и государствами-членами ЕС. Ранее, как писал News.ru, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и руководитель Евросовета Дональд Туск в совместном послании украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пообещали помочь с реформами, которые необходимы для ускорения процесса евроинтеграции.