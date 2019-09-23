https://static.news.ru/photo/25bed160-de16-11e9-9377-fa163e074e61_660.jpg Фото: Council of Europe/ Ellen Wuibaux

Новая делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии из-за возвращения в организацию России.

Делегация Верховной рады в ПАСЕ заявляет об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года, — цитирует РИА Новости заявление новой украинской делегации.

В документе уточняется, что такое решение было принято из-за восстановления в ассамблее полномочий РФ.

Как писал News.ru, 26 июня ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объёме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, её поддержали представители некоторых других стран.

21 сентября член фракции «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Ярёменко заявил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.