Украина отказалась представить данные о гражданстве Медведчука «Украинские новости»: Киев не стал разглашать данные о гражданстве Медведчука

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Медведчук

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины отказала изданию «Украинские новости» в предоставлении ответа на официальный запрос о гражданстве оппозиционного политика и предпринимателя Виктора Медведчука. Отказ в ведомстве объяснили конфиденциальностью персональных данных.

По информации издания, оно обратилось в миграционную службу с вопросом, прекращал ли президент Украины Владимир Зеленский гражданство Медведчука и обращался с запросом о выходе из гражданства сам предприниматель.

Государственная миграционная служба ответила, что в соответствии с частями первой и второй статьи 32 конституции Украины никто не может вмешиваться в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных конституцией Украины, — говорится в сообщении СМИ.

В миграционном ведомстве также добавили, ссылаясь на законы страны «Об информации» и «О защите персональных данных», что конфиденциальная информация может распространяться только с согласия соответствующего лица. В связи с этим в ГМС отказали в предоставлении ответа на запрос СМИ.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее подтвердил, что Медведчук освобожден в результате обмена пленными с Украиной. Пушилин подписал указ об обмене с Украиной, в результате которого Киев освободил 56 человек, среди них 55 военнослужащих.

Глава ДНР отметил выдающуюся роль Медведчука в освобождении военнопленных. По его словам, при участии политика было освобождено более тысячи человек, «которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались». Переговорный процесс по поводу обмена проходил в сложных условиях и усложнял подготовку к референдуму о присоединении ДНР к РФ.