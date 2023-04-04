Украина отказалась от сотрудничества с Белоруссией в сфере туризма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Украина в одностороннем порядке разорвала соглашение с Белоруссией в туристической сфере, сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Данное соглашение было заключено между Киевом и Минском в феврале 2006 года.

Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством республики Беларусь о сотрудничестве в сфере туризма, — написал Мельничук.

Он также добавил, что украинский кабмин одобрил законопроект о денонсации соглашения с правительством Белоруссии о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, заключенное еще в 1995 году. Это документ будет внесен на рассмотрение Рады.

Ранее сообщалось, что в феврале Киев разорвал два договора с Москвой. Первый из них касался сотрудничества в использовании Азовского моря и Керченского пролива, предусматривая свободно перемещение судов обоих государств, совместную деятельность в области мореплавания, его регулирования, а также рыболовство и защиту морской среды. Во втором документе речь шла о совместной работе в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.