Украина отказалась от переговоров с Россией Михаил Подоляк назвал «бессмысленными и убийственными» для Украины переговоры с Россией

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Переговоры между Киевом и Москвой невозможны, написал в своем Twitter глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Таким образом он ответил на предложение о мирном плане по урегулированию конфликта, который был выдвинут Бразилией, Индонезией и странами Африки.

Любой переговорный процесс с Россией невозможен. Для этого вообще не существует ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», — написал Михаил Подоляк.

Ранее МИД Индии сообщил, что премьер-министр страны Нарендра Моди в телефонном разговоре обсудил с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой мирную инициативу африканских стран по конфликту на Украине. В ведомстве уточнили, что Моди указал на приверженность Индии по поддержке всех инициатив, которые направлены на обеспечение прочного мира и стабильности в регионе.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день у России нет «хотя бы хлипкого фундамента» для ведения переговоров с киевским руководством. По его словам, на Украине не хотят вести диалог и это им запрещают «американские хозяева».

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проведение переговоров между Москвой и Киевом и последующее подписание мирного соглашения между двумя государствами возможно. По его словам, для этого необходимо, чтобы Москва изменила цели военной операции и отказалась от демилитаризации и денацификации Украины.