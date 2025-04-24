Украина отказалась от напряжения в 220 вольт Украина перейдет на европейский стандарт напряжения в сети с 1 июля

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На Украине с 1 июля начнет действовать европейский стандарт сетевого напряжения — 230 вольт, который заменит прежние 220 вольт, следует из постановления нацкомиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг. Предполагается, что переход улучшит качество электроснабжения и повысит энергоэффективность.

Операторам систем распределения в течение семи дней с момента вступления в силу настоящего постановления обеспечить информирование пользователей на своих сайтах об изменении с 1 июля 2025 года уровня стандартного номинального напряжения, — сказано в документе.

Изменения внесены в Кодекс систем распределения, принятый в 2018 году. Одно из основных нововведений — это установление допустимого диапазона напряжения: от 207 до 253 вольт, что означает отклонение от стандартных 230 вольт на 10% в обе стороны.

Ранее бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что подземные хранилища газа страны почти опустели. По его словам, без масштабного импорта государство не сможет войти в новый отопительный сезон.

«Нафтогаз Украины» тем временем сообщил, что страна начала готовиться к следующему отопительному сезону и закачивает газ в подземные хранилища. В компании не уточнили, речь идет о собственной добыче или об импортном газе.