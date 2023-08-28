Украина отказалась от импорта газа в 2023 году

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Украина не планирует импортировать газ в 2023 году, заявил глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов в эфире телемарафона. По его словам, в настоящее время страна сфокусирована на производстве собственного газа. Текущих объемов «голубого топлива» же достаточно для удовлетворения потребностей.

Мы не планируем этого делать (импортировать газ. — NEWS.ru) в этом году. У Украины достаточно объемов, — заявил Чернышов.

Глава «Нафтогаза Украины» также отметил, что собственная добыча газа может быть увеличена примерно на 8%, что позволит стране стать независимой от внешних поставок. Вместе с тем у Киева сохраняется возможность для импорта топлива для создания резервного объема, подытожил он.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев ранее заявил, что экономика Германии переживает трудные времена из-за отказа страны от дешевого трубопроводного газа и перехода на более дорогой. По его мнению, это также связано с введением санкций против России. Вместе с тем в самой России прогнозируется рост ВВП на 2,5% по итогам 2023 года, что является хорошим результатом для государства с крупной экономикой, считает Ковалев.