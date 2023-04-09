Украина осудила участие своего подростка в Крестном ходе Киев подверг критике участие подростков из России и Украины в Крестном пути в Риме

Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко подверг критике участие подростков из Украины и России в церемонии Крестного хода, который прошел в Великую пятницу у стен римского Колизея. В мероприятии приняли участие, в частности, двое подростков из России и Украины. Они пронесли святое распятие на 10-м этапе пути, который символизирует подъем Иисуса на Голгофу. Свое отношение к произошедшему Николенко изложил на личной странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста, — написал дипломат.

По его словам, подобный шаг «подрывает принципы справедливости и общечеловеческой морали, дискредитирует концепцию братства» и не способствует примирению. По мнению Николенко, происходящее можно считать попыткой поставить знак равенства между двумя странами.

Участниками шествия вокруг Колизея в Риме, где в древности принимали мученическую смерть первые христиане, стали представители народов и территорий, охваченных военными конфликтами, насилием, голодом, переживающих миграционный кризис.

Ранее папа римский Франциск назвал лучшим выходом для всех сторон конфликта на Украине как можно более быстрое начало переговоров между Россией и Западом. По его словам, никакой другой альтернативы не существует.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комментариев о предложенном папой римским Франциском пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции не будет. Он пояснил, что в Кремле не слышали об этом непосредственно от Ватикана.