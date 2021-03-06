Украина оштрафует китайскую фармкомпанию за задержку вакцины

https://static.news.ru/photo/869db7b6-7f3d-11eb-96ad-96000091f725_660.jpg Фото: ROUELLE UMALI/XinHua/Global Look Press

Украинские власти намерены оштрафовать китайскую компанию «Лекхим» за задержку поставки первой партии вакцины от COVID-19. Об этом заявил замглавы Минздрава Украины Игорь Иващенко.

Они не соблюдают заявленные сроки. Будут штрафы, которые указаны в контракте, — приводит агентство Reuters слова Иващенко.

При этом он не уточнил размеры штрафов или какие ограничения будут введены в отношении фирмы в КНР. Согласно условиям договора, «Лекхим» могут оштрафовать на 0,1% от стоимости за каждый день просрочки.

Как писал NEWS.ru, глава Минздрава страны Максим Степанов, выступая в Верховной раде, заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» ни при каких обстоятельствах не будет зарегистрирована на Украине.

В январе Рада проголосовала за закон, предусматривающий возможность регистрировать вакцины при условии наличия данных об успешном проведении доклинических испытаний и клинических исследований. Там также указывается, что лекарственное средство не должно быть разработано в РФ. В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление о запрете регистрации в стране вакцин от коронавирусной инфекции, произведённых в России.