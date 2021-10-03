Украина опровергла информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию

«Оператор ГТС Украины» опроверг данные о возобновлении транзита газа в Венгрию через территорию Украины. Речь идёт о реэкспорте газа из хранилищ. Об этом сообщил в Facebook глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.



Сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ, — пояснил глава компании.

В пятницу, 1 октября, «Оператор ГТУ Украины» сообщил о приостановке российской компанией «Газпром» транзита газа в Венгрию и начале поставки венгерским потребителям с помощью «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию. Это произошло в рамках договорённостей, достигнутых в сентябре. В тот день, согласно данным сайта оператора, прокачка газа через пункт «Берегово» на венгерско-украинской границе не прекращалась, составив 4,823 млн кубометров. Накануне она была в 3,8 раза больше. В субботу транзит стал в два раза ниже по сравнению с пятницей, составив 2,31 млн кубометров.

Ранее венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ сообщил, что в воскресенье, 3 октября, транзит российского газа через Украину в Венгрию был возобновлён. По состоянию на 22:00 по московскому времени поток газа через пункт «Берегово» на венгерско-украинской границе составлял более 200 тысяч кубометров в час. В течение дня прокачка полностью отсутствовала.