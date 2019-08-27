https://static.news.ru/photo/b9783d3a-c8cf-11e9-85f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ukroboronprom.com.ua

Госконцерн «Укроборонпром» более чем наполовину заместил импорт деталей из России. Вместе с тем остальному объёму найти замену пока не удалось, рассказала депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко.

По её словам, соотношение примерно 60% на 40%. Она уточнила, что на вооружении украинских военных до сих пор находится большое количество техники российского производства.

Здесь два пути. Первый — импортозамещение, которое возможно, когда таких образцов много. Тогда это экономически оправданно. Второй — импорт из РФ, когда образцы единичные и замещение невыгодно, — сказала Коваленко в интервью изданию « Левый берег ».

Она уточнила, что это в первую очередь касается военной авиационной техники, серийно производимой в России. И для того чтобы во втором случае не было злоупотреблений, закупки должно контролировать государство через спецслужбы, подчеркнула депутат.

При этом Коваленко признала, что на данный момент коррупционные риски в системе оборонно-промышленного комплекса велики. И в первую очередь они касаются именно закупок российских комплектующих.

Ранее, как писал News.ru, стало известно, что Украина совместно с Турцией работает над созданием ударного беспилотного летательного аппарата нового поколения «Акинджи». Он должен поступить на вооружение обеих стран.