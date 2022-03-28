Украина оценит эффективность антироссийских санкций

При офисе президента Украины будет сформирована группа экспертов, которая займётся оценкой эффекта антироссийских санкций. Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский в своём Telegram-канале. По его словам, таким образом предполагается не дать России возможности каким-то образом обойти санкции.

Уже на нынешней неделе мы создаем при офисе президента группу экспертов — украинских и международных, которые на постоянной основе будут анализировать введенные в отношении России санкции, на что они реально влияют, — сказал Зеленский.

Он также добавил, что главная цель создания группы экспертов по анализу заключается в том, чтобы «не было никакой возможности обойти санкции».

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Ранее стало известно, что Евросоюз вслед за США начал применять «правило 50%» в рамках антироссийских санкций. Отмечается, что власти ЕС будут смотреть на совокупное владение компанией. Если большинство акций компании совокупно принадлежат двум или более подсанкционным лицам, то она будет считаться находящейся под санкциями.