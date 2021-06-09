Украина оценила зависимость своей армии от российского топлива

В случае прекращения поставок топлива из России и Белоруссии украинские вооружённые силы могут потерять боеспособность на срок до двух месяцев. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник делегации Киева в контактной группе, советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович.
Отвечая на вопрос о необходимости разрыва отношений с Москвой, Арестович
Потому что у России и Белоруссии мы закупаем 70 процентов топлива. Это же топливо и для вооружённых сил на самом деле. То есть мы можем принципиально сказать «нет» и останемся на месяц, на два без топлива в Вооружённых силах Украины, — пояснил советник.
По словам Арестовича, в истории существует масса примеров, когда конфликтующие государства до конца не разрывали всех отношений, в том числе торговых. Более того, эксперт убеждён, что полностью и быстро разорвать отношения с РФ и Белоруссией просто невозможно.
Их невозможно разорвать даже за год, не то что за сутки, — заявил Арестович.
Ранее стало известно, что украинские власти подготовили обновлённую стратегию внешнеполитической деятельности. Она включает в себя план сдерживания «агрессивной политики России». Правительство страны рекомендовало Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердить новую стратегию в нынешнем виде.