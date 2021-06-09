Украина оценила зависимость своей армии от российского топлива

https://static.news.ru/photo/35c51d48-580b-11ea-9fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В случае прекращения поставок топлива из России и Белоруссии украинские вооружённые силы могут потерять боеспособность на срок до двух месяцев. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник делегации Киева в контактной группе, советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович.

Отвечая на вопрос о необходимости разрыва отношений с Москвой, Арестович отметил , что если государство заботится о своей экономике, народе и перспективах, то оно должно провести ревизию всех существующих отношений и оставить лишь те, которые необходимы и без которых страна утратит боеспособность.

Потому что у России и Белоруссии мы закупаем 70 процентов топлива. Это же топливо и для вооружённых сил на самом деле. То есть мы можем принципиально сказать «нет» и останемся на месяц, на два без топлива в Вооружённых силах Украины, — пояснил советник.

По словам Арестовича, в истории существует масса примеров, когда конфликтующие государства до конца не разрывали всех отношений, в том числе торговых. Более того, эксперт убеждён, что полностью и быстро разорвать отношения с РФ и Белоруссией просто невозможно.

Их невозможно разорвать даже за год, не то что за сутки, — заявил Арестович.

Ранее стало известно, что украинские власти подготовили обновлённую стратегию внешнеполитической деятельности. Она включает в себя план сдерживания «агрессивной политики России». Правительство страны рекомендовало Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердить новую стратегию в нынешнем виде.