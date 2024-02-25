Украина обзавелась ракетами собственного производства дальностью 700 км Министр Камышин: Украина научилась производить ракеты дальностью 700 км

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Украина обзавелась собственным дальнобойным оружием, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на конференции «Украина. 2024 год», которую транслировал телеканал «Рада». По его словам, в стране теперь производят ракеты, дальность действия которых составляет 700 километров. Вместе с тем он добавил, что приоритетом Украины в настоящий момент является развитие ракетной программы.

Самая важная для нас программа — это ракетная программа, но про нее я скажу не больше, чем сказал мой президент: что у нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на [расстоянии] 700 км, — сообщил Камышин.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ попытаются атаковать Крым, в частности Севастополь, в рамках анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским нового наступления в Черном море. Он не исключил, что Киев предпримет очередные атаки в мае-июне 2024 года морскими БПЛА, а также крылатыми ракетами Storm Shadow или Taurus. По словам эксперта, Украина может испытать в этих атаках в том числе модернизированные беспилотники.