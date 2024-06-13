Украина обязалась перед Европой и Японией признать юрисдикцию МУС

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Украина обязалась ратифицировать Римский статус Международного уголовного суда (МУС), следует из соглашения о гарантиях безопасности, которое Киев подписал с Токио. В документе говорится, что признание юрисдикции МУС является требованием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В целях дальнейшего содействия международным усилиям по привлечению к ответственности Украина ратифицирует Римский статут МУС, как указано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, — говорится в документе.

Как пишет украинское издание «Страна», Киев ранее отказывался признавать МУС. Одним из аргументов было то, что украинские военные могут попасть под обвинения в военных преступлениях, как это было в случае палестино-израильского конфликта.

Ранее Международная федерация по правам человека (FIDH) обратилась в канцелярию прокурора МУС с заявлением о «разжигании ненависти» к украинцам в российских СМИ. Ее представители захотели, чтобы прокурор получил ордера на арест Дмитрия Медведева, главреда Russia Today Маргариты Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева, а также журналиста Дмитрия Киселева, радиоведущего Сергея Мардана и первого замруководителя администрации президента РФ Алексея Громова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Москва не ратифицировала Римский статут МУС и систематически не признает эту организацию из-за ее недостатков. Она подчеркнула, что каждая страна имеет право самостоятельно относиться к Международному уголовному суду, исходя из своих законов и ценностей.