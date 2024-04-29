Украина объяснила свое решение пересмотреть конвенцию по правам человека Минюст Украины назвал обычной практикой пересмотр конвенции по правам человека

Фото: minjust.gov.ua

Денис Малюська

Письмо Украины Совету Европы о пересмотре конвенции по правам человека и отказе от некоторых положений является нормальной практикой, объяснил министр юстиции страны Денис Малюська в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, такие меры принимают все государства, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта. Он также добавил, что Киев предупредил об этом еще в 2022 году.

Сообщение о возможности применения ограничений определенных прав мы действительно направили практически сразу после введения военного положения в 2022 году — это часть наших международных обязательств (подобные сообщения направляются еще с 2015 года). Это не ноу-хау — так поступают все страны, которые ведут войну. А в апреле 2024 мы в очередной раз уточнили перечень существующих ограничений и уменьшили его, — сообщил Малюська.

Решение Украины также прокомментировал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, отметив, что объединение понимает сложные условия, которые сложились в стране, передает РИА Новости. По его словам, у членов Евросоюза нет причин считать, что Киев таким образом пытается нарушить свои международные обязательства.

Ранее на сайте Совета Европы появилось заявление Украины об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах на время военного положения. Некоторые статьи будут ограничены. Речь идет, в частности, о праве на неприкосновенность жилища, частной жизни, владении, использовании и распоряжении своим имуществом, а также праве на образование.