Украина обвинила Грузию в корысти из-за отказа поддержать санкции против РФ Советник главы офиса президента Украины Подоляк раскритиковал власти Грузии из-за отказа поддержать санкции против РФ

Фото: Посольство РФ в Белоруссии/ТАСС

Михаил Подоляк

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в соцсетях раскритиковал грузинские власти из-за отказа поддержать санкции против России. Он также обвинил Тбилиси в корысти, заявив, что для Грузии прибыль важнее принципов. Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что его страна отказывается присоединяться к антироссийским рестрикциям.

Для нас принципы важнее прибыли. Что важно для вас? — заявил Подоляк, обращаясь к Гарибашвили.

Грузинский премьер ранее пообещал народу страны долгосрочный мир с Россией. Он заявил, что Грузия не будет вовлекаться в конфликты и не станет открывать «никакого второго фронта». Глава правительства добавил, что его страна будет последовательно выступать за развитие и мир.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что Тбилиси не будет выполнять требования Украины о поставках оружия.