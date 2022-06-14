Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в соцсетях раскритиковал грузинские власти из-за отказа поддержать санкции против России. Он также обвинил Тбилиси в корысти, заявив, что для Грузии прибыль важнее принципов. Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что его страна отказывается присоединяться к антироссийским рестрикциям.
Для нас принципы важнее прибыли. Что важно для вас? — заявил Подоляк, обращаясь к Гарибашвили.
Грузинский премьер ранее пообещал народу страны долгосрочный мир с Россией. Он заявил, что Грузия не будет вовлекаться в конфликты и не станет открывать «никакого второго фронта». Глава правительства добавил, что его страна будет последовательно выступать за развитие и мир.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что Тбилиси не будет выполнять требования Украины о поставках оружия.