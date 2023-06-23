Украина обвинила Запад в проблемах при наступлении Подоляк: пока Запад тянул с поставками оружия, ВС РФ укрепились

Фото: МО Украины

Пока Украина убеждала Запад поставить оружие, ВС РФ укрепились, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в своем Twitter. Он подчеркнул, что «настоящая война» — не голливудский блокбастер, а контрнаступление — не новый сезон Netflix. По словам политика, ВСУ наступают на некоторых направлениях и готовят поле боя.

Время всегда важно. <...> Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, нашло свое отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей, — написал Подоляк.

По его словам, для взлома фронта нужен разумный и взвешенный подход, а жизнь солдата — главная ценность для Украины. Командование ориентируется на военную науку и разведку, а не на «болельщиков», написал Подоляк.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что армия Украины снизила темп наступления. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что армия России с 4 по 21 июня уничтожила 246 танков ВСУ, из них 13 — западного образца. По его словам, потери украинской армии во время контрнаступления составили более 13 тысяч человек.